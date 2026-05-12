Grande Fratello Vip terzo finalista eliminato e riassunto puntata 12 maggio | tutti contro Francesca Manzini

Nella puntata del 12 maggio del Grande Fratello Vip, andata in onda su Canale 5, sono stati annunciati il terzo finalista e l’eliminato della settimana. La conduttrice Ilary Blasi ha presentato gli eventi della serata, mentre le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici hanno commentato le dinamiche del reality. Durante la puntata, si sono verificati scontri tra i concorrenti, con molti confronti diretti e accuse.

Il Grande Fratello Vip sta per giungere al capolinea. Ma stasera, come ogni martedì, su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata condotta da Ilary Blasi e commentata in studio dalle due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Tra nuove alleanze e strategie, a un passo dalla finale.🔗 Leggi su Today.it

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