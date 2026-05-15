Nella semifinale del Grande Fratello Vip 2026, in programma il 15 maggio, la conduttrice ha aperto la Porta Rossa e ha fatto entrare Valeria Marini. L’evento si svolge in un clima di attesa e si prevede una puntata ricca di colpi di scena. La presenza di Valeria Marini segna un momento speciale per il programma, mentre i concorrenti si preparano all’ultimo step prima della finale. La puntata è stata annunciata come uno degli appuntamenti più intensi della stagione.

La semifinale del Grande Fratello Vip 2026 si preannuncia come uno degli appuntamenti più intensi della stagione. Venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5, il reality prodotto da Endemol Shine Italy entra nella sua fase decisiva, tra eliminazioni, strategie e colpi di scena destinati a ridisegnare gli equilibri della Casa. Alla conduzione come sempre Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro della serata, il televoto tra Raul Dumitras e Renato Biancardi, chiamato a decretare il quarto finalista dopo Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo. Ma non sarà l’unico snodo cruciale: votazioni flash e decisioni improvvise potrebbero cambiare radicalmente il destino dei concorrenti, a pochi passi dal traguardo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip anticipazioni 15 maggio, Ilary Blasi apre la Porta Rossa e torna Valeria Marini

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Grande Fratello Vip Anticipazioni e Colpi di Scena per la Nuova Puntata

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