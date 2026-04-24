Anticipazioni Grande Fratello Vip 24 aprile | Ilary Blasi e Valeria Marini entrano nella casa

Da metropolitanmagazine.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di “Grande Fratello Vip”, condotto da Ilary Blasi e prodotto da Endemol Shine Italy. Durante la puntata, due ospiti entreranno nella casa: Ilary Blasi e Valeria Marini. La trasmissione si basa su un format che vede i concorrenti isolati e sotto costante sorveglianza, con le telecamere che riprendono le loro attività e interazioni.

Nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da  Ilary Blasi, in onda stasera 24 aprile su Canale 5. Con lei, in studio,  Cesara Buonamici  e  Selvaggia Lucarelli. Grande Fratello, nella puntata del 24 aprile la vendetta di Paola Caruso. Un ingresso davvero inaspettato:  Ilary Blasi  entrerà a sorpresa nella Casa per comunicare ai concorrenti una notizia importante che riguarda le sorti della trasmissione. Quali saranno le conseguenze? Alessandra Mussolini  contro tutti ma lei non indietreggia davanti a nessuno. E stasera affronterà i suoi rivali uno a uno. La vendetta di  Paola Caruso: i concorrenti pensano che sia stata eliminata, ma lei, reclusa nel monolocale, sta meditando vendetta.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Anticipazioni “Grande Fratello Vip” 24 aprile: Ilary Blasi e Valeria Marini entrano nella casa

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