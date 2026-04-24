Stasera su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di “Grande Fratello Vip”, condotto da Ilary Blasi e prodotto da Endemol Shine Italy. Durante la puntata, due ospiti entreranno nella casa: Ilary Blasi e Valeria Marini. La trasmissione si basa su un format che vede i concorrenti isolati e sotto costante sorveglianza, con le telecamere che riprendono le loro attività e interazioni.

Nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, in onda stasera 24 aprile su Canale 5. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Grande Fratello, nella puntata del 24 aprile la vendetta di Paola Caruso. Un ingresso davvero inaspettato: Ilary Blasi entrerà a sorpresa nella Casa per comunicare ai concorrenti una notizia importante che riguarda le sorti della trasmissione. Quali saranno le conseguenze? Alessandra Mussolini contro tutti ma lei non indietreggia davanti a nessuno. E stasera affronterà i suoi rivali uno a uno. La vendetta di Paola Caruso: i concorrenti pensano che sia stata eliminata, ma lei, reclusa nel monolocale, sta meditando vendetta.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anticipazioni “Grande Fratello Vip” 24 aprile: Ilary Blasi e Valeria Marini entrano nella casa

Notizie correlate

Grande Fratello Vip, anticipazioni del 24 aprile: arriva a sorpresa il ciclone Valeria MariniTorna questa sera, venerdì 24 aprile, uno dei talent show che da sempre catalizza l’attenzione del pubblico televisivo per le sue dinamiche...

Leggi anche: GRANDE FRATELLO VIP: VALERIA MARINI NELLA CASA. L’ANNUNCIO DA MONICA SETTA

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip, le antipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip, anticipazioni: Renato in crisi per il triangolo, Mussolini sotto accusa e televoto decisivo. Sondaggi e cosa vedremo stasera; Al Grande Fratello Vip è tempo di vendetta: ecco cosa succederà stasera nella 12ma diretta.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 24 aprileEliminazioni, nomination e momenti chiave della puntata del Grande Fratello Vip del 24 aprile. Ecco cosa succederà secondo le anticipazioni ... tgcom24.mediaset.it

Grande Fratello Vip, anticipazioni: arriva Valeria Marini e ‘torna’ Paola Caruso. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo staseraOggi venerdì 24 aprile 2026 va in onda la 12esima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: Renato si chiama fuori dal ‘triangolo’, chi viene eliminato ... libero.it

Grande Fratello Vip 2026: novità sulle percentuali del televoto e sorprese in arrivo Il Grande Fratello Vip 2026 continua a sorprendere, con la finale che non si terrà il 5 maggio come si ipotizzava. Stasera, venerdì 24 aprile, una nuova puntata condotta da Ilar facebook

Grande Fratello Vip viene esteso fino al 19 maggio. Da domenica entrerà nella casa anche Valeria Marini come ospite speciale. Fonte: Dagospia/Storie al Bivio x.com