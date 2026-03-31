Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 30 marzo su Canale 5, si è verificato un confronto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. L'episodio è stato accompagnato dall'annuncio di Ilary Blasi e dall'apertura della porta rossa, con momenti di abbracci e facce tristi tra i concorrenti. La puntata è iniziata con un confronto acceso tra le due partecipanti.

La quinta puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 30 marzo su Canale 5, si è aperta con un confronto acceso tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Nel corso della diretta, il tentativo di chiarimento non ha portato a un riavvicinamento e la tensione tra le due concorrenti è rimasta uno degli elementi centrali della serata. Nel corso della puntata, spazio anche a momenti personali che hanno coinvolto Adriana Volpe, chiamata nella mistery room per raccontare il periodo che sta vivendo e la distanza dalla figlia Giselle. “ È cambiata tanto la mia vita e noi siamo l’una la forza dell’altra. Ho cercato sempre di essere una mamma presente e forte, una mamma che tiene tutto sulle sue spalle, una mamma che sa sorridere sempre e sa vedere il bello delle cose. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Perché lo hanno cacciato”. Grande Fratello Vip, l’annuncio di Ilary Blasi e la porta rossa si apre: abbracci e facce tristi

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