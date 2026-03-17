Grande Fratello Vip 2026 partenza col botto | Ilary Blasi e la presentazione delle opinioniste | Video Mediaset

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 è iniziata su Canale 5 con Ilary Blasi alla guida del programma. La conduttrice è arrivata in studio, accompagnata da una performance di musica e balli latini americani con Raimondo Todaro. La presentazione delle opinioniste si è svolta subito dopo, segnando l’avvio ufficiale della trasmissione.

Al via la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi su Canale 5. La conduttrice arriva in studio dopo una partenza col botto con tanto di musica e balli latini americani con Raimondo Todaro in pista! Ilary Blasi dà il via al Grande Fratello Vip 2026. La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 inizia con balli e musica latino americana con Raimondo Todaro, il primo concorrente pronto a varcare la porta rosa di Cinecittà. Poi l’ingresso di Ilary Blasi fasciata in un bellissimo abito nero che evidenza la sua bellezza e forma smagliante. « È un grande ritorno a casa, e a casa si sta sempre bene. Grazie alla regia, redattori, e tutti» – dice Ilary visibilmente emozionata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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