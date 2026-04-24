Grande Fratello Vip 2026 Ilary Blasi entra nella casa | ho una busta per voi | Video Mediaset

Nella dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, l’ospite d’onore è stata Ilary Blasi, che è entrata nella casa e ha portato un messaggio ai concorrenti. La conduttrice si è presentata improvvisamente, annunciando di avere una busta per i partecipanti. L’ingresso ha suscitato sorpresa tra i presenti, mentre il pubblico ha assistito alla scena trasmessa in diretta. La puntata prosegue con le reazioni dei concorrenti e lo svolgimento delle dinamiche del reality.

La 12ima puntata del Grande Fratello Vip 2026 parte con Ilary Blasi che entra a sorpresa nella casa: cosa succederà? Ilary Blasi nella casa del Grande Fratello Vip 2026: un messaggio per i concorrenti. La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 parte col botto e con una sorpresa per i concorrenti. A sorpresa Ilary Blasi varca la porta rossa di Cinecittà dando il via in modo del tutto sorprendente alla nuova puntata del reality show di Canale 5. Una puntata che si preannuncia emozionante e ricca di colpi di scena, visto che la Blasi ha un messaggio da parte del Grande Fratello da consegnare ai concorrenti. Cosa succederà? Ecco il video Mediaset.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi entra nella casa: “ho una busta per voi” | Video Mediaset TORNA IL GRANDE FRATELLO VIP CON ILARY BLASI Notizie correlate GRANDE FRATELLO VIP: ILARY BLASI ENTRA NELLA CASA PER UN ANNUNCIOVenerdì 24 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Ilary Blasi. “Devo darvi una brutta notizia”. Grande Fratello Vip, Ilary Blasi entra nella casa e lascia tutti senza parole: annuncio shockLa serata televisiva si è aperta con un colpo di scena degno delle migliori produzioni di prima serata, trasportando immediatamente il pubblico nel... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 22 aprile tra le tensioni in casa e il televoto; Grande Fratello Vip 2026, il riassunto dell'undicesima puntata; Grande Fratello Vip, le antipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip 2026, undicesima puntata: cos'è successo il 22 aprile. Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 24 aprile. Nomination, eliminati e sondaggiIlary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli tornano con una nuova puntata del Grande Fartello Vip 2026 su Canale 5! superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, diretta 24 aprile | Diretta: sorpresa per Lucia Ilardo e vendetta di Paola CarusoLe anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip 2026 con la vendetta di Paola Caruso, l'ingresso di Ilary Blasi nella casa e la sorpresa per Lucia. ilsussidiario.net Grande Fratello. . È tutto pronto: Ilary sta per entrare in Casa per una comunicazione che lascerà tutti a bocca aperta #GFVIP vi aspetta ORA su #Canale5 e live su Mediaset Infinity - facebook.com facebook Grande Fratello Vip viene esteso fino al 19 maggio. Da domenica entrerà nella casa anche Valeria Marini come ospite speciale. Fonte: Dagospia/Storie al Bivio x.com