Grande Fratello Vip 2026 Antonella Elia | il lancio dei cocchi e il confronto con Francesca Manzini | Video Mediaset

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia ha assistito a un momento che l’ha delusa profondamente: Francesca Manzini, durante una catena di salvataggio, ha deciso di non salvarla, provocando reazioni intense all’interno della casa. Nel frattempo, un episodio ha visto Antonella lanciare dei cocchi, attirando l’attenzione dei coinquilini e dei telespettatori. La situazione ha generato confronti e discussioni tra i partecipanti, creando tensione tra le mura della casa.

Una nuova delusione per Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip 2026 tradita da Francesca Manzini durante una catena di salvataggio. Per la conduttrice è arrivato il momento del confronto, ma prima un lancio di cocchi. Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia e il lancio dei cocchi. Antonella Elia viene chiamata nel localino del Grande Fratello Vip 2026 dove, per sfogarsi, trova dei cocchi da lanciare a terra prima di un faccia a faccia con Francesca Manzini. “ Mi faccio pena, mi attacco alle persone in modo stupido che poi a ste persone non gliene può fregare di meno di me. A Francesca mi ero attaccata, siamo in un gioco e credevo mi avesse difesa.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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