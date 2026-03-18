Grande Fratello Vip 2026 il primo confronto – scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli | Video Mediaset

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, Selvaggia Lucarelli ha avuto un confronto diretto con Alessandra Mussolini, dopo aver già avuto uno scontro con Raimondo Todaro. Il rapporto tra le due concorrenti si è acceso nel corso della serata, portando a un acceso scambio di opinioni davanti alle telecamere. La puntata ha mostrato le prime tensioni tra i partecipanti del reality.

Dopo il confronto con Raimondo Todaro, Selvaggia Lucarelli si scontra anche con Alessandra Mussolini durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Tra le due non scorre buon sangue e non perdono occasione per stuzzicarsi. Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli: il primo scontro al Grande Fratello Vip 2026. Il rapporto tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli non è dei migliori e la conferma arriva in diretta al Grande Fratello Vip 2026. E’ bastato poco per far scattare nuovamente le scintille tra le due che in passato si sono scontrate a Ballando con le Stelle. Proprio la Mussolini ricorda: “ sono rimasta male perché delle volte uno deve avere un pò di empatia, mostrare dei sentimenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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