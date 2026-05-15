Grande Fratello Vip 2026 chi è il quarto FINALISTA di ieri sera venerdì 15 maggio? | Video Mediaset

Venerdì 15 maggio 2026 si è conclusa una puntata del Grande Fratello Vip in cui si è deciso chi sarebbe entrato tra i quattro finalisti. Durante la serata sono stati eliminati alcuni concorrenti, mentre altri hanno guadagnato il passaggio diretto alla fase finale. Tra i partecipanti ancora in gara, Raul e Renato si sono sfidati per ottenere il quarto posto tra i finalisti. L’esito del televoto ha determinato chi tra i due ha raggiunto la fase conclusiva del reality.

Grande Fratello Vip 2026, chi è il quarto finalista di ieri sera venerdì 15 maggio 2026? In lizza per il titolo di quarto finalista ci sono: Raul e Renato. Grande Fratello Vip 2026, il verdetto del televoto per il quarto finalista. E’ il momento del verdetto del televoto al Grande Fratello Vip 2026. Ilary Blasi chiama Raul e Renato nella stanza della nuvola per scoprire il verdetto del pubblico. Chi sarà il quarto finalista? Prima però la parole passa ai due candidati. Raul precisa: « vorrei arrivarci alla finale, sono un pò competitivo..», mentre Renato « essere arrivati fino a qua ti lascia pensare, ma non sono così tanto competitivo. Ovviamente mi farebbe piacere, ma sono tranquillo ». 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande fratello vip 2026 | ecco il quarto finalista | secondo i sondaggi | è gia tutto deciso

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