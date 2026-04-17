Grande Fratello Vip 2026 chi è il primo FINALISTA di ieri sera venerdì 17 aprile 2026? | Video Mediaset

Venerdì 17 aprile 2026 è andata in onda una puntata del Grande Fratello Vip 2026 in cui sono stati annunciati i primi finalisti. Tra i concorrenti ancora in gara ci sono Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe e Lucia Ilardo. La serata ha visto confronti tra i partecipanti mentre si delineavano i nomi che accederanno alla fase finale del reality show.

Grande Fratello Vip 2026, chi è il primo finalista di ieri sera venerdì 17 aprile 2026? In lizza per il titolo di prima finalista ci sono: Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe e Lucia Ilardo. Grande Fratello Vip 2026, il verdetto del televoto per il primo finalista. E’ il momento di scoprire il primo verdetto del televoto al Grande Fratello Vip 2026 il nome della prima finalista tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe e Lucia Ilardo. “ Ci siamo, c’è stato un testa a testa, una di voi stasera andrà direttamente in finale per volere del pubblico. Quindi stiamo per eleggere la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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