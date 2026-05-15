Graduatorie ATA 24 mesi l’allegato G | a cosa serve chi deve compilarlo e quando E tanto altro RISPOSTE AI QUESITI

Da orizzontescuola.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata la scadenza del 19 maggio per la presentazione delle domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi. In questo contesto, si parla anche dell’allegato G, un documento richiesto in alcune fasi del procedimento. Sono state fornite indicazioni su chi deve compilare l’allegato, a cosa serve e quali sono le procedure da seguire. Viene anche spiegato come rispondere ai principali quesiti relativi alle modalità di presentazione e ai requisiti necessari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ricordiamo la scadenza del 19 maggio per la presentazione della domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi. Le domande si presentano su Polis Istanze online. Il 14 maggio è andata in onda su Orizzonte Scuola tv una nuova puntata dedicata all'argomento. Ospite Bartolo Cozzolino, AA ed esperto di normativa ATA. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VIDEO TUTORIAL | Graduatorie ATA 24 Mesi, come fare la domanda passo dopo passo

Video VIDEO TUTORIAL | Graduatorie ATA 24 Mesi, come fare la domanda passo dopo passo

Sullo stesso argomento

Graduatorie ATA 24 mesi: a cosa serve il modello H e quando deve essere compilato. RISPOSTE AI QUESITIScadono il 19 maggio i termini di presentazione delle domande di inserimento o aggiornamento per le graduatorie ATA 24 mesi, gli elenchi utilizzati...

Graduatorie ATA 24 mesi 2026: novità fascicolo digitale per importare i servizi, come funziona. RISPOSTE AI QUESITISono partite il 28 aprile le domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie di prima fascia ATA.

graduatorie ata 24 mesiGraduatorie ATA 24 mesi: domanda fino al 19 maggio. È rivolta solo a chi ha già servizio: tutti i requisitiScade alle 23:59 di martedì 19 maggio 2026 il termine per la presentazione delle domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 2026/27. orizzontescuola.it

graduatorie ata 24 mesiGraduatorie ATA 24 mesi, domande fino al 19 maggio: guida MIM e tutorial per compilare correttamente l’istanzaSono aperte le domande per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti ATA 24 mesi, utilizzate per assunzioni in ruolo e supplenze nell’anno scolastico 2026/27. orizzontescuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web