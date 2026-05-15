Graduatorie ATA 24 mesi l’allegato G | a cosa serve chi deve compilarlo e quando E tanto altro RISPOSTE AI QUESITI
È stata annunciata la scadenza del 19 maggio per la presentazione delle domande di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi. In questo contesto, si parla anche dell’allegato G, un documento richiesto in alcune fasi del procedimento. Sono state fornite indicazioni su chi deve compilare l’allegato, a cosa serve e quali sono le procedure da seguire. Viene anche spiegato come rispondere ai principali quesiti relativi alle modalità di presentazione e ai requisiti necessari.
Ricordiamo la scadenza del 19 maggio per la presentazione della domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi. Le domande si presentano su Polis Istanze online. Il 14 maggio è andata in onda su Orizzonte Scuola tv una nuova puntata dedicata all'argomento. Ospite Bartolo Cozzolino, AA ed esperto di normativa ATA. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
VIDEO TUTORIAL | Graduatorie ATA 24 Mesi, come fare la domanda passo dopo passo
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