Graduatorie ATA 24 mesi | a cosa serve il modello H e quando deve essere compilato RISPOSTE AI QUESITI

Il termine per presentare o aggiornare le domande relative alle graduatorie ATA 24 mesi scade il 19 maggio, data entro cui bisogna inoltrare le richieste per essere inseriti o aggiornare la propria posizione. Questi elenchi sono utilizzati per assegnare supplenze e ruoli nelle scuole per l’anno scolastico 202627. È importante rispettare questa scadenza per potersi candidare o aggiornare la propria posizione nelle graduatorie.

Scadono il 19 maggio i termini di presentazione delle domande di inserimento o aggiornamento per le graduatorie ATA 24 mesi, gli elenchi utilizzati per le supplenze e i ruoli nell'anno scolastico 202627. Per fare il punto e rispondere ai dubbi dei lettori Orizzonte Scuola ha mandato in onda una puntata speciale. Ospite Pasquale Raimondo della Uil Scuola Rua. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Graduatorie ATA 24 mesi 2026: novità fascicolo digitale per importare i servizi, come funziona. RISPOSTE AI QUESITISono partite il 28 aprile le domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie di prima fascia ATA. Graduatorie ATA 24 mesi, domande dal 28 aprile: si valuta il servizio fino al 19 maggio. RISPOSTE AI QUESITILe domande per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi devono essere presentate esclusivamente tramite Istanze Online nel... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Graduatorie ATA 24 mesi, nessun attestato valutabile per i collaboratori scolastici; Concorso 24 mesi ATA 2025/2026: le FAQ della FLC CGIL su requisiti, domanda e riserva posti; Personale ATA (24mesi): aperte da oggi e fino al 19 maggio le funzioni per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali; Graduatorie 24 mesi Ata, il requisito di accesso del servizio deve essere svolto nella scuola statale. Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi al via: ecco la domanda, la GUIDA MIM e il TUTORIAL per compilarla correttamenteSono aperte da oggi le domande per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti ATA, le cosiddette 24 mesi, utilizzate per assunzioni in ruolo e supplenze nell’anno scolastico 2026/2 ... orizzontescuola.it Graduatorie ATA 24 mesi 2026: novità fascicolo digitale per importare i servizi, come funziona. RISPOSTE AI QUESITISono partite il 28 aprile le domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie di prima fascia ATA. C'è tempo fino al 19 maggio per inoltrare o modificare la domanda. orizzontescuola.it Precisazioni del ministero sul diritto a riserva di tipo S nelle graduatorie ATA 24 mesi per chi ha prestato servizio civile. Leggi la notizia e scarica la nota del Ministero qui - facebook.com facebook