Graduatorie ATA 24 mesi 2026 | novità fascicolo digitale per importare i servizi come funziona RISPOSTE AI QUESITI

Da aprile sono aperte le domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie ATA di prima fascia per il 2026. Tra le novità di questa edizione, è stato introdotto un fascicolo digitale che permette di importare i servizi precedenti. La procedura di funzionamento di questa piattaforma e le risposte ai principali quesiti sono state annunciate, offrendo chiarimenti sul procedimento da seguire.

Sono partite il 28 aprile le domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie di prima fascia ATA. C'è tempo fino al 19 maggio per inoltrare o modificare la domanda. Durante la diretta del 28 aprile Alberico Sorrentino, DSGA del dipartimento Anief-Condir, ha illustrato la domanda e risposto ai dubbi dei lettori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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