Sanremo | l’IA non è nemica ma alleata dell’uguaglianza

Il dibattito sull’intelligenza artificiale uscirà dai confini accademici per approdare al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, dove giovedì 12 marzo alle 18:00 si terrà una tavola rotonda intitolata Informazione e società ai tempi dell’intelligenza artificiale. L’incontro, inserito nella rassegna I Martedì Letterari curata da Marzia Taruffi, presenterà il volume L’algoritmo dell’uguaglianza, edito da FrancoAngeli, con la partecipazione di Michele Brambilla, Claudio Scajola e Ruben Razzante. La discussione mirerà a smontare le narrazioni estreme che vedono la tecnologia come un pericolo imminente o una soluzione magica, focalizzandosi invece su come gli algoritmi possano servire l’uguaglianza sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

