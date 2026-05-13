Come governare la trasformazione al tempo dell’IA

Da formiche.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento in cui l’intelligenza artificiale sta cambiando rapidamente diversi settori, diventa fondamentale stabilire regole chiare e procedure adeguate per gestire questa trasformazione. Senza un intervento strutturato, rischiano di creare disordini e incertezze che coinvolgono aziende, istituzioni e cittadini. La necessità di un quadro normativo ben definito si fa sempre più pressante per evitare che il progresso diventi incontrollato.

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In un’epoca di rapida trasformazione digitale, l’adozione diffusa dell’Intelligenza Artificiale e l’evoluzione delle minacce cyber stanno ridefinendo modelli organizzativi, decisionali e di gestione del rischio nei settori strategici del Paese. Per questo serve governare la rivoluzione, senza subirla. L’evento presso Terrazza Civita promosso e organizzato da Formiche in collaborazione con CSQA La rivoluzione, anche quella più grande, impetuosa, va governata. Altrimenti è solo caos allo stato puro e nessuno ci guadagna. L’Intelligenza Artificiale è proprio una di quelle rivoluzioni che non passano inosservate, sotto silenzio, ma destinata a cambiare il mondo.🔗 Leggi su Formiche.net

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