In un momento in cui l’intelligenza artificiale sta cambiando rapidamente diversi settori, diventa fondamentale stabilire regole chiare e procedure adeguate per gestire questa trasformazione. Senza un intervento strutturato, rischiano di creare disordini e incertezze che coinvolgono aziende, istituzioni e cittadini. La necessità di un quadro normativo ben definito si fa sempre più pressante per evitare che il progresso diventi incontrollato.

In un’epoca di rapida trasformazione digitale, l’adozione diffusa dell’Intelligenza Artificiale e l’evoluzione delle minacce cyber stanno ridefinendo modelli organizzativi, decisionali e di gestione del rischio nei settori strategici del Paese. Per questo serve governare la rivoluzione, senza subirla. L’evento presso Terrazza Civita promosso e organizzato da Formiche in collaborazione con CSQA La rivoluzione, anche quella più grande, impetuosa, va governata. Altrimenti è solo caos allo stato puro e nessuno ci guadagna. L’Intelligenza Artificiale è proprio una di quelle rivoluzioni che non passano inosservate, sotto silenzio, ma destinata a cambiare il mondo.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Come governare la trasformazione al tempo dell’IA

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AI, Napoli punta a diventare hub della formazione manageriale

Notizie correlate

Leggi anche: Approfondimenti ASviS – Futuro del lavoro e Agenda 2030: governare la trasformazione, non inseguirla

Mattarella “L’Ia opportunità da governare valorizzando le competenze”ROMA (ITALPRESS) – “La creatività è segno distintivo dell’esperienza degli italiani, a partire dai mestieri dell’artigianato, opportunamente evocati...

Temi più discussi: Il CIO del 2030: come l’AI cambierà il governo dell’impresa; AI nella PA: non basta inseguire l’innovazione, serve imparare a governarla; Governo del territorio e assetti idrogeologici in trasformazione: problemi, sfide e prospettive. Focus con l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po; PAL Summit 2026: appuntamento il 19 maggio a Napoli.

Emig, Michele E Michele E Emig Law Office - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Qual è la build più utile o sbagliata che potresti avere nella vita reale? reddit

Puntini sull'AI - IA e E-Leadership. Governare la trasformazione per non subirlaLeader a su questo una un compito fondamentale prima di tutto di di postura e e di consapevolezza e di impostazione anche di quei processi che permettono il cambiamento culturale Ecco scendendo ancora ... radioradicale.it

Il futuro prende forma, il nuovo piano regolatore di Torino: la mostra all'Urban LabIl futuro prende forma, a Urban Lab una mostra per raccontare il nuovo piano regolatore. Torino è una città che ha vissuto e continua a vivere grandi trasformazioni. Per governare il cambiamento e p ... torinotoday.it