Il centrocampista dell’Aston Villa Tielemans ha detto di prendere di mira la mossa del Bayern Monaco

Il centrocampista dell’Aston Villa, Tielemans, ha rivelato di essere interessato a una possibile trasferimento al Bayern Monaco. La squadra inglese, sotto la guida di Unai Emery, si prepara a disputare la finale di Europa League contro l’SC Freiburg, dopo aver raggiunto risultati storici in questa stagione. La volontà del giocatore di cambiare club ha attirato l’attenzione nelle ultime settimane, mentre la società affronta le trattative di mercato.

L’Aston Villa sta attualmente cavalcando un’ondata di successi moderni senza precedenti sotto la guida di Unai Emery, prenotando il biglietto per la finale di Europa League contro l’SC Freiburg.Eppure, nonostante l’euforia collettiva che circonda il Villa Park dopo la clamorosa demolizione per 4-0 del Nottingham Forest, i riflettori sono sempre più puntati sul futuro individuale del loro maestro di centrocampo, Youri Tielemans. Quando Tielemans arrivò all’Aston Villa a parametro zero dal Leicester City nell’estate del 2023, pochi avrebbero potuto prevedere l’impatto che avrebbe avuto sul sistema tattico di Emery. Sebbene i suoi primi mesi nelle Midlands siano stati segnati da sfide di adattamento, il nazionale belga da allora si è evoluto nel cuore pulsante indiscusso del centrocampo dei Villans.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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