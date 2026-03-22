Golf Im Sungjae al comando del Valspar Championship ad un round dal termine

Im Sungjae guida il Valspar Championship al termine del penultimo round, mentre i golfisti del PGA Tour continuano a offrire uno spettacolo sul green. La competizione si sta svolgendo tra colpi intensi e strategie ben studiate, attirando l’attenzione degli appassionati e degli esperti del settore. Domani si giocherà l’ultima giornata per determinare il vincitore.

I golfisti del PGA Tour continuano a dare spettacolo nel consueto appuntamento che contraddistingue il weekend. Siamo infatti arrivati ad una sola tornata dal termine del Valspar Championship (montepremi 9.1 milioni di dollari), evento nato nel 2000 sotto il nome di Tampa Bay Classic. Ad un round dalla conclusione guida la classifica Im Sungjae. Il sudcoreano sigla un solido -2 di giornata issandosi ad un complessivo -11 (202 colpi). Per l’asiatico margine non ancora di sicurezza sui più immediati inseguitori, staccati di due lunghezze. In seconda piazza con il punteggio di -9 troviamo infatti gli americani Dadiv Lipsky e Brandt Snedeker, con quest’ultimo che sigla un ottimo round da -4 bogey free. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Im Sungjae al comando del Valspar Championship ad un round dal termine Articoli correlati Golf, Sungjae Im allunga. Tutti a caccia del coreano al Valspar ChampionshipDopo la prima giornata del Valspar Championship, torneo del PGA Tour che mette in palio 9’1 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup, inseguono tutti... Leggi anche: Golf: Sungjae Im resta in testa al Valspar Championship, ma si avvicinano tutti gli inseguitori Una selezione di notizie su Valspar Championship Temi più discussi: Golf: Sungjae Im resta in testa al Valspar Championship, ma si avvicinano tutti gli inseguitori; Golf, Sungjae Im allunga. Tutti a caccia del coreano al Valspar Championship; Golf, il PGA Tour rimane in Florida. Al via il Valspar Championship; Golf, lo svedese Aberg vola al comando del The Players Champioship a metà gara. Golf: Sungjae Im resta in testa al Valspar Championship, ma si avvicinano tutti gli inseguitoriIn archivio il secondo giro del Valspar Championship a Palm Harbor. Il PGA Tour sta facendo tappa all'Innisbrook Resort and Golf Club, e più precisamente ... oasport.it Golf, Sungjae Im allunga. Tutti a caccia del coreano al Valspar ChampionshipDopo la prima giornata del Valspar Championship, torneo del PGA Tour che mette in palio 9’1 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup, inseguono tutti il ... oasport.it Sungjae Im resta in vetta al Valspar Championship dopo due giri x.com