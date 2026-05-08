Golf McCarty al comando dopo il primo round del Truist Championship

Al termine del primo giro del Truist Championship, uno degli eventi più ricchi del PGA Tour con un montepremi di 20 milioni di dollari, il leader è un golfista in grado di mettere in fila numeri e prestazioni convincenti. Il torneo, nato nel 2003 come Wachovia Championship, prosegue con le sue sfide e i suoi protagonisti, mentre gli altri partecipanti si preparano a reagire nel corso delle prossime giornate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo appuntamento del fine settimana. Spazio infatti al Truist Championship (montepremi 20 milioni di dollari), ricchissimo evento nato nel 2003 sotto il nome di Wachovia Championship. Al termine del primo round guida la classifica Matt McCarty. L’americano piazza una tornata da -8 (63 colpi) sporcandola solo a causa del bogey commesso alla buca 6 prima di inanellare otto birdie nelle successive 11 buche. Per lo statunitense una lunghezza di margine sul sudcoreano Sungjae Im. L’asiatico dovrà chiudere l’ultima buca in quanto a causa dell’oscurità il round è stato sospeso nelle sue battute finali....🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, McCarty al comando dopo il primo round del Truist Championship Notizie correlate Golf, Im Sungjae al comando del Valspar Championship ad un round dal termineI golfisti del PGA Tour continuano a dare spettacolo nel consueto appuntamento che contraddistingue il weekend. Golf, Jarvis e Lemke appaiati al comando del Magical Kenya Open dopo il primo round, bene LaportaI golfisti del DP World Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di competizioni mettendosi alle spalle il primo round del Magical Kenya Open...