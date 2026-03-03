UniBg nuovo polo multifunzionale con servizi per gli studenti e spazi accessibili -Foto

Martedì 3 marzo si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo polo multifunzionale dell’Università degli Studi di Bergamo in via F. Durante l’evento è stato effettuato il taglio del nastro, alla presenza delle autorità e di rappresentanti dell’ateneo. Il nuovo spazio offre servizi dedicati agli studenti e spazi accessibili pensati per favorire l’apprendimento e la condivisione.

IL TAGLIO DEL NASTRO. Martedì 3 marzo la presentazione del nuovo polo multifunzionale dell'Università degli Studi di Bergamo in via F.lli Calvi. L'edificio, già operativo, diventa un nuovo punto di riferimento per la vita accademica e i servizi agli studenti nel centro cittadino. Il nuovo polo multifunzionale dell'Università degli Studi di Bergamo in via F.lli Calvi, inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici, ha previsto la demolizione e ricostruzione dell'ex edificio. Il progetto architettonico è firmato da Progetto CMR, insieme a Settanta7. Il complesso si articola in due corpi principali e ospita una sala per attività didattiche ed eventi, uffici amministrativi, spazi per orientamento e segreteria studenti, oltre a un'autorimessa interrata.