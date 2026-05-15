Gli studenti UniBg conquistano il MathWorks Global Drone Student Challenge 2026
Gli studenti dell’Università di Bergamo hanno vinto il primo premio alla competizione internazionale MathWorks Global Drone Student Challenge 2026. La squadra, composta da quattro partecipanti, si è distinta tra i vari team provenienti da diversi paesi. Il concorso ha coinvolto giovani ingegneri e appassionati di tecnologia che hanno presentato un progetto innovativo legato ai droni. La vittoria è stata annunciata ufficialmente dopo le valutazioni dei giudici internazionali.
Bergamo. Il primo posto della competizione internazionale MathWorks Global Drone Student Challenge 2026, è stata vinta da “I Dronisti”: Annalisa Sergi, Yousef Shoeib, Daniele Lazzari e Nunzio Marco Bisceglia. Tutti studenti di laurea Magistrale in Ingegneria informatica all’Università degli studi di Bergamo. Saranno quindi invitati a una delle prossime competizioni in presenza. Cosa prevedeva la sfida. Lo sviluppo di un algoritmo autonomo di simulazione 3D capace di guidare un drone in un ambiente fotorealistico. Ed è così che ha fatto il team di UniBg: è riuscito a sviluppare un algoritmo di visione artificiale in Simulink capace di guidare autonomamente un drone lungo un percorso prestabilito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Sullo stesso argomento
Il nuovo polo multifunzionale UniBg in centro a Bergamo: “Spazi accessibili e servizi per gli studenti”L’inaugurazione dell’edificio in via Fratelli Calvi nella mattina di martedì 3 marzo.
Leggi anche: UniBg, nuovo polo multifunzionale con servizi per gli studenti e «spazi accessibili» -Foto
Gli studenti UniBg conquistano il MathWorks Global Drone Student Challenge 2026È la seconda volta che studenti UniBg partecipano alla competizione: nella precedente edizione avevano ottenuto il secondo posto, mentre quest’anno hanno raggiunto il primo posto a livello globale ... bergamonews.it
UNIBG AL 1° POSTO ALLA MATHWORKS GLOBAL DRONE STUDENT CHALLENGE 2026Bergamo, 15 maggio 2026 – Il team I Dronisti, composto da Annalisa Sergi, Yousef Shoeib, Daniele Lazzari e Nunzio Marco Bisceglia, studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica dell’Uni ... zeroventiquattro.it