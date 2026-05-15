Gli studenti UniBg conquistano il MathWorks Global Drone Student Challenge 2026

Gli studenti dell’Università di Bergamo hanno vinto il primo premio alla competizione internazionale MathWorks Global Drone Student Challenge 2026. La squadra, composta da quattro partecipanti, si è distinta tra i vari team provenienti da diversi paesi. Il concorso ha coinvolto giovani ingegneri e appassionati di tecnologia che hanno presentato un progetto innovativo legato ai droni. La vittoria è stata annunciata ufficialmente dopo le valutazioni dei giudici internazionali.

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