Gli studenti cesenati vanno in scena al teatro Bonci | per il festival ' Creazioni' arriva Nel tempo dell' odio nasce l' amore

Nell’ambito di “Creazioni – Festival di teatro e scuola Elisabetta Turroni”, giovedì 21 maggio (ore 20.30) al Teatro Bonci debutta “Nel tempo dell’odio nasce amore”, conclusione scenica del percorso “Intrecci, giovani percorsi creativi” coordinato dal regista e formatore Michele Di Giacomo con la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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