Nel territorio rhodense prende il via il festival teatrale intitolato “Assicurarsi ai Sedili”. L’evento si svolge su più di 15 location, con un totale di 78 spettacoli e coinvolge circa mille attori. Il festival si propone come un appuntamento diffuso, portando il teatro in diversi spazi della zona. Lo slogan scelto per questa edizione è “È tempo di teatro!”.

Mille attori, 78 spettacoli in 15 luoghi e uno slogan "È tempo di teatro!" Sono i numeri della diciannovesima edizione di " Assicurarsi ai Sedili ", la rassegna teatrale organizzata dal Teatro dell’Armadillo e il Comune di Rho in collaborazione con i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano e Pregnana Milanese, in programma fino al 28 giugno. Dal centro civico di Arese alla Filanda di Cornaredo, da Villa Litta a Lainate al Mast di Rho, passando per il Teatro Civico e Villa Burba: per un mese e mezzo questi luoghi diventeranno il palcoscenico che ospiterà la rassegna teatrale rhodense delle compagnie professionali e amatoriali, dei gruppi scolastici, delle scuole teatrali, delle scuole pubbliche, delle associazioni, dei centri per disabili e psichiatrici e dei progetti di inclusione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - È tempo di teatro nel Rhodense. Arriva “Assicurarsi ai Sedili”. Festival diffuso con mille attori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Teatro civile e memoria storica: al Festival Teatro XS arriva "Nunca mas"Domenica 12 aprile, alle ore 19, al Teatro Genovesi a Salerno andrà in scena il sesto spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di...

Al Long Lake Festival di Lugano arriva Motta piano solo, apre MilleMercoledì 15 luglio, torna a Lugano il cantautore italiano Motta in un concerto intimo e raffinato con l’esibizione “Piano Solo”.

Argomenti più discussi: È tempo di teatro nel Rhodense. Arriva Assicurarsi ai Sedili. Festival diffuso con mille attori; In partenza la rassegna teatrale del rhodense Assicurarsi ai sedili; La cucina è sfiziosa e ricca di ospiti con la Merlata Food Parade.

Teatro Arcimboldi, presentata la nuova stagione: è tempo di Intelligenza NaturaleNel tempo in cui gli algoritmi imparano a parlare, il Teatro Arcimboldi di Milano punta sul teatro come intelligenza naturale. È questo il tema della stagione 2025/2026, con un cartellone che arriva ... tg24.sky.it