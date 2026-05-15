Gli strappano il manifesto ne fa uno più grande

Durante una recente manifestazione dedicata all’enogastronomia, un ristorante ha deciso di offrire un aperitivo gratuito a tutti i partecipanti per promuovere l’ospitalità locale. Tuttavia, qualcuno ha strappato il manifesto pubblicitario del locale e ne ha fatto uno più grande, senza autorizzazione. L’episodio si è verificato nel corso dell’evento, che aveva come obiettivo valorizzare le tradizioni culinarie della zona. Nessuna persona è stata identificata o denunciata al momento.

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In occasione di una nota manifestazione enogastronomica aveva pensato di offrire gratuitamente l’aperitivo nel suo ristorante a tutti i partecipanti, per promuovere ulteriormente l’accoglienza nel territorio dove è nato. Aveva quindi fatto stampare alcuni manifesti per pubblicizzare l’iniziativa, ma la cosa, evidentemente, a qualcuno non era piaciuta, tanto che aveva deciso di strappare quello che aveva fatto affiggere su una vetrina. Un gesto che aveva provocato enorme amarezza al titolare del ristorante "Torre Sibilla" di Montefortino, il quale aveva presentato denuncia ai carabinieri per distruzione e deterioramento di affissioni. In... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli strappano il manifesto, ne fa uno più grande ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TRAGICO LUTTO AMICI. È MORTO POCO FA PER UN MALORE IMPROVVISO... Sullo stesso argomento Gli strappano il manifesto dell’iniziativa: commerciante denunciaIn occasione di una nota manifestazione enogastronomica aveva pensato di offrire gratuitamente l’aperitivo nel suo ristorante ai partecipanti, per... Vandalismo a Montefortino: strappano il manifestoUn gesto di vandalismo ha interrotto l’armonia di una iniziativa solidale nata per valorizzare il territorio, trasformando un atto di generosità in... Gli strappano il manifesto dell’iniziativa: commerciante denunciaIn occasione di una nota manifestazione enogastronomica aveva pensato di offrire gratuitamente l’aperitivo nel suo ristorante ai partecipanti, per promuovere l’accoglienza nel territorio dove è nato. ilrestodelcarlino.it Una giornata di connessioni i ragazzi a scuola che mi strappano un sorriso (se chiedi loro :cosa succede l’8 maggio? È’ il compleanno di Tananai! Rispondono tutti insieme. ). Il mio post con la poesia per il compleanno di Alberto. x.com [Loved Trope] Gli stronzi con braccia protesiche. Non lo so, mi piace molto quando i personaggi trasformano la loro disabilità in un vantaggio tattico reddit