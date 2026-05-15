Gli strappano il manifesto ne fa uno più grande

Da ilrestodelcarlino.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una recente manifestazione dedicata all’enogastronomia, un ristorante ha deciso di offrire un aperitivo gratuito a tutti i partecipanti per promuovere l’ospitalità locale. Tuttavia, qualcuno ha strappato il manifesto pubblicitario del locale e ne ha fatto uno più grande, senza autorizzazione. L’episodio si è verificato nel corso dell’evento, che aveva come obiettivo valorizzare le tradizioni culinarie della zona. Nessuna persona è stata identificata o denunciata al momento.

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In occasione di una nota manifestazione enogastronomica aveva pensato di offrire gratuitamente l’aperitivo nel suo ristorante a tutti i partecipanti, per promuovere ulteriormente l’accoglienza nel territorio dove è nato. Aveva quindi fatto stampare alcuni manifesti per pubblicizzare l’iniziativa, ma la cosa, evidentemente, a qualcuno non era piaciuta, tanto che aveva deciso di strappare quello che aveva fatto affiggere su una vetrina. Un gesto che aveva provocato enorme amarezza al titolare del ristorante "Torre Sibilla" di Montefortino, il quale aveva presentato denuncia ai carabinieri per distruzione e deterioramento di affissioni. In... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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