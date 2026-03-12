Vandalismo a Montefortino | strappano il manifesto

A Montefortino, un atto di vandalismo ha causato la distruzione di un manifesto che promuoveva un’iniziativa solidale dedicata alla valorizzazione locale. Qualcuno ha strappato il cartello, interrompendo così un evento che aveva lo scopo di mettere in luce le qualità del territorio. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla mancanza di rispetto per gli sforzi collettivi.

Un gesto di vandalismo ha interrotto l'armonia di una iniziativa solidale nata per valorizzare il territorio, trasformando un atto di generosità in un caso di cronaca nera. Il titolare del ristorante Torre Sibilla a Montefortino ha deciso di offrire gratuitamente degli aperitivi ai partecipanti di una grande manifestazione enogastronomica, ma i manifesti preparati per pubblicizzare l'evento sono stati strappati da ignoti. La denuncia è stata presentata ai carabinieri per distruzione e deterioramento delle affissioni, segnando una frattura tra lo spirito di accoglienza locale e atti di sabotaggio.