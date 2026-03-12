Gli strappano il manifesto dell’iniziativa | commerciante denuncia

Un commerciante ha denunciato che gli è stato strappato il manifesto dell’iniziativa che aveva preparato per una manifestazione enogastronomica. L’obiettivo era offrire gratuitamente un aperitivo nel suo ristorante ai partecipanti, con l’intento di promuovere l’accoglienza nel territorio in cui si trova. L’episodio si è verificato durante l’evento, lasciando il commerciante sorpreso e deluso.

In occasione di una nota manifestazione enogastronomica aveva pensato di offrire gratuitamente l'aperitivo nel suo ristorante ai partecipanti, per promuovere l'accoglienza nel territorio dove è nato. Ha quindi fatto stampare alcuni manifesti per pubblicizzare l'iniziativa, ma la cosa a qualcuno non è piaciuta, tanto che ha deciso di strappare quello che aveva fatto affiggere su una vetrina. Un gesto che ha provocato enorme amarezza al titolare del ristorante Torre Sibilla di Montefortino, che ha presentato denuncia ai carabinieri per distruzione e deterioramento di affissioni. "Vorrei tanto sapere – spiega il proprietario della struttura – cosa avrei fatto di male per essere trattato in questo modo? Sono nato qui: volevo solo dare il mio contributo alla diffusione della manifestazione e a valorizzare la mia terra.

