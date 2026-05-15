In Italia, si sono raggiunti 16 casi di suicidio assistito, con l'ultimo registrato in Toscana. Questa volta si tratta di una donna affetta dal Parkinson. In vari episodi, alcune persone vengono descritte come sfruttate da attivisti. La situazione ha suscitato reazioni diverse e ha attirato l'attenzione sui procedimenti e sulle modalità di accesso a questa pratica. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di dibattito e di discussione pubblica sulla legalità e sulle modalità di questa forma di intervento.

Quarto in Toscana, questa volta una donna col Parkinson. «Usata» dai soliti attivisti. Il suicidio assistito in Italia tocca quota 16. A tante ammontano ora le morti on demand, l’ultima delle quali è stata resa nota ieri dall’associazione Luca Coscioni. Per protagonista ha Mariasole, nome di fantasia di una signora di 63 anni deceduta a casa sua il 4 maggio. La donna - che è il quarto caso di suicidio assistito nella Toscana di Eugenio Giani, la cui legge in materia è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Consulta con la sentenza n. 204 del 29 dicembre scorso - dal 2015 soffriva d’una forma severa di Parkinson, che l’aveva nel giro di pochi anni portata in una condizione di totale dipendenza da terzi; inoltre era affetta da grave disfagia e stipsi cronica, il che le rendeva necessaria un’assistenza continua. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli sciacalli del dolore esultano: sedicesimo «dolce addio» in Italia

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