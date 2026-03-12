Alessandro Livraghi, personal trainer di Lodi, si trova attualmente in Thailandia e i tempi di ritorno si sono allungati. La situazione è peggiorata a causa del conflitto che ha interrotto i collegamenti aerei tra l’Europa e il paese asiatico. Nel frattempo, sul web sono comparsi commenti e commentatori che discutono del suo biglietto e delle difficoltà incontrate. La vicenda resta irrisolta e la sua condizione rimane incerta.

Lodi, 12 marzo 2026 – L’attesa continua e l’incertezza resta alta per Alessandro Livraghi, il personal trainer lodigiano bloccato in Thailandia a causa del conflitto che ha mandato in tilt i collegamenti aerei con l’Europa. Nelle ultime ore la situazione, invece di sbloccarsi, si è ulteriormente complicata: molti voli sono stati cancellati e le alternative disponibili prevedono lunghe attese, diversi scali e costi molto elevati. Le difficoltà. «Qualcuno che ha seguito le indicazioni della Farnesina è riuscito a rientrare – racconta – ma la maggior parte delle persone è ancora qui». La sua partenza, inizialmente prevista per domenica 15 marzo con la compagnia Qatar Airways, è saltata: i voli risultano tutti annullati e le nuove partenze proposte slittano almeno al 17 marzo 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessandro Livraghi bloccato in Thailandia: i tempi si allungano. E sul web spuntano gli sciacalli del biglietto

