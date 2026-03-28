In diverse città italiane, sono stati segnalati avvistamenti di sciacalli e procioni, alcuni dei quali sono stati trovati anche in zone urbane. La presenza di cinghiali nelle aree circostanti e, in alcuni casi, all’interno delle città, come a Roma, è una situazione ormai abituale. Le autorità locali hanno registrato numerosi casi di animali selvatici che si avvicinano agli ambienti cittadini.

Mammiferi e volatili, che pochi anni fa era impensabile incontrare, stanno facendo la loro comparsa. Un fenomeno dietro cui spesso si cela la mano dell’uomo. Ma non sempre è così. Dal castoro alla lontra: chi sono e da dove arrivano Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Alcune sono cresciute in maniera esponenziale, come i parrocchetti. Altre sembrano ormai aver raggiunto un punto di non ritorno, come la nutria (Myocastor coypus). Ce ne sono però di insospettabili, come il procione (Procyon lotor) o lo sciacallo dorato (Canis aureus): due mammiferi dalla storia molto diversa che sono stati avvistati in Italia. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Sciacalli e procioni, gli ultimi alieni sbarcati in Italia (anche in città): ecco dove trovarli

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