Due esperti britannici hanno spiegato che gli omega-3 non sono utili solo per la salute del cuore, ma anche per i muscoli. Secondo le loro analisi, chi si dedica all’attività fisica potrebbe beneficiare di questi grassi nella dieta. Non ci sono indicazioni che siano necessari integratori, ma si suggerisce che un apporto adeguato di omega-3 possa supportare le prestazioni muscolari. I due specialisti hanno condiviso i risultati di uno studio condotto su soggetti che praticano esercizio regolare.

Gli omega-3 sono uno di quegli argomenti su cui si ha l'impressione di sapere già tutto: si trovano nel pesce azzurro, fanno bene al cuore e tengono a bada l'infiammazione. Quello che però (forse) sfugge alla maggior parte delle persone è che questi grassi possono essere utili anche per chi si allena. Fernando Naclerio, docente di nutrizione sportiva all'Università di Greenwich, e Justin Roberts, fisiologo della nutrizione all'Anglia Ruskin University (UK), hanno pubblicato su The Conversation un'analisi di quel che la scienza dice sul rapporto tra omega-3 e prestazione fisica. "La ricerca - spiegano - ha collegato gli omega-3 a una migliore prestazione nell'esercizio, rendendoli un integratore potenzialmente utile per chi si allena regolarmente". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli omega-3 non servono solo al cuore, ma anche ai muscoli

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