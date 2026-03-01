Crisi nella maggioranza Bruni | Distruttivo è il comportamento di Forza Italia

Cesare Bruni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha commentato le recenti tensioni nella maggioranza, affermando che il comportamento distruttivo è attribuibile a Forza Italia e non alla coalizione nel suo complesso. La replica arriva in risposta alle dichiarazioni di Giuseppe Coriddi, alleato nel gruppo. La situazione evidenzia divisioni interne e divergenze di vedute tra i componenti dell’attuale maggioranza politica.

"Il comportamento distruttivo è quello di Forza Italia, non della maggioranza": a parlare è Cesare Bruni, capogruppo di FdI, che a stretto giro replica alle parole dell'alleato Giuseppe Coriddi. E così, se non lo ha fatto Forza Italia prima, non accenna neanche Fratelli d'Italia a gettare acqua.