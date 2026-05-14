Nella maggioranza si registra un acceso confronto riguardo alla regolamentazione di taxi e Ncc. Mentre Forza Italia ha chiesto di avviare l’esame di una proposta di legge in commissione Trasporti alla Camera, i rappresentanti di Fratelli d’Italia e della Lega si oppongono con fermezza. La discussione riguarda principalmente le semplificazioni per gli operatori Ncc, ma la questione si sviluppa in un contesto di tensione tra i diversi schieramenti politici coinvolti.

E’ scontro nella maggioranza sulla regolamentazione di taxi e ncc. Forza Italia in commissione Trasporti della Camera ha chiesto di avviare l’esame di una sua proposta di legge, depositata la scorsa estate, che di che di fatto scardina la riforma Toninelli-Rixi del settore togliendo una serie di vincoli al servizio noleggio con conducente. Obiettivo: «Migliorare la mobilità degli italiani e ridurre i costi», spiega il primo firmatario della pdl Andrea Caroppo. Ma il rischio è che la categoria dei tassisti non gradisca. E gli altri due azionisti di governo, FdI e Lega, fanno muro. G li alleati non ci stanno. E chiedono un supplemento di riflessione e confronto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Forza Italia accelera sulle semplificazioni per gli Ncc, ma Fdi e Lega fanno muro

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