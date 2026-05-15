In Italia, molte persone dedicano tempo alla lettura, superando le aspettative di chi pensa che i libri siano meno presenti nella vita quotidiana. Tuttavia, anche se si leggono molte pagine, spesso si ha difficoltà a completare un intero libro. Questa situazione si riflette in dati recenti che mostrano un alto numero di italiani che iniziano una lettura ma non arrivano alla fine. La questione rimane al centro di discussioni sui comportamenti di consumo culturale nel paese.

Gli italiani leggono. Molto più di quanto il racconto abituale sulla presunta morte dei libri lasci immaginare. Secondo una ricerca commissionata da Amazon Kindle e condotta da OnePoll su 2.000 adulti in Italia tra febbraio e marzo 2026, il 97% degli italiani legge almeno una volta a settimana e il 53% lo fa ogni giorno. Numeri che raccontano un legame ancora fortissimo con la lettura, ma anche una trasformazione silenziosa: non è il desiderio di leggere a essere entrato in crisi, è la capacità di farlo senza interruzioni. In un tempo scandito da notifiche, stanchezza, frammentazione mentale e giornate che sembrano non concedere mai davvero una pausa piena, la lettura resiste, ma cambia forma. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gli italiani leggono (e molto), ma non riescono a finire un libro. Ecco perché

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