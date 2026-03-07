Gli Smart Glasses di Meta, realizzati in collaborazione con Ray-Ban e Oakley, consentono di registrare video e interagire con la tecnologia attraverso una fotocamera integrata e funzioni di intelligenza artificiale. Tuttavia, gli esperti hanno espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che i contenuti registrati possano essere visualizzati da altri. La tecnologia si sta diffondendo rapidamente, sollevando dubbi sulla privacy e sulla sicurezza dei dati registrati.

Gli occhiali intelligenti di Meta, sviluppati in collaborazione con Ray-Ban e Oakley, hanno rivoluzionato il modo di registrare video e interagire con la tecnologia grazie alla fotocamera integrata e all’intelligenza artificiale. Tuttavia, un’inchiesta dei quotidiani svedesi Svenska Dagbladet e Göteborgs-Posten ha rivelato un lato meno noto: i video registrati dagli utenti possono essere visionati da persone esterne. Alcuni dipendenti di una società appaltatrice con sede a Nairobi, incaricati di addestrare l’IA di Meta, hanno confermato di aver visto contenuti privati e persino intimi, comprese scene nelle abitazioni degli utenti e conversazioni personali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Quello che registri con gli Smart Glasses Meta potrebbe finire agli occhi di altri: gli esperti sono molto preoccupati

