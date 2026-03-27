Il portiere ha rilasciato un’intervista in cui ha confermato di avere ancora due anni di contratto con la squadra toscana. Ha dichiarato di trovarsi bene nella società e di voler contribuire alla salvezza della squadra in campionato, oltre a puntare a un buon risultato in Conference League. Non ha escluso la possibilità di continuare con la Fiorentina, senza però annunciare decisioni definitive.

David De Gea ha parlato in un’intervista del suo futuro alla Fiorentina. Vediamo cosa ha detto il portiere accostato alla Juventus. David De Gea, portiere accostato anche alla Juve, è sato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, e ha parlato anche del suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni. MERCATO JUVENTUS LIVE SUL MIO FUTURO – « Ho ancora due anni di contratto e qui sto bene, ma non è il momento di pensare al futuro. Voglio salvare la Fiorentina e dare il meglio in Conference ». LA FASCIA DA CAPITANO – « Vanoli ha parlato con Luca e con me, mi ha detto che essendo il più vecchio s’aspettava molto. Io ero pronto, avevo già fatto il capitano allo United. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Gea svela il suo futuro: «Voglio salvare la Fiorentina e dare il meglio in Conference. Ho ancora due anni di contratto e qui sto bene, ma…»

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