Il ministro degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che il paese è pronto a rispondere agli attacchi provenienti dall’Iran, mentre al momento si limita a una posizione difensiva. La situazione tra i due paesi rimane tesa, con gli Emirati che condannano le aggressioni senza però intraprendere azioni offensive. La notizia arriva da Trieste, dove si discute della crescente tensione nella regione.

Trieste – Gli Emirati Arabi Uniti denunciano l’aggressione iraniana ma mantengono, per ora, una postura difensiva. Allo stesso tempo rivendicano il diritto di reagire qualora lo ritengano necessario per la propria sicurezza nazionale. È il messaggio che arriva da Saeed Alhajeri, ministro di Stato presso il ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti, che parla con la stampa da Trieste, a margine dell’evento organizzato dalla Farnesina “Imec Corridoio Indo-Mediterraneo. Opportunità per le imprese”. Commentando la guerra in corso in Medio Oriente, che oggi ha toccato un nuovo apice con l’annuncio dell’uccisione di Ali Larijani (l’influente leader del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano e capo della struttura dei Basij), Alhajeri ha denunciato l’intensità degli attacchi ricevuti dal suo Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Gli Emirati sono pronti a reagire contro gli attacchi dell’Iran. Parla il ministro Alhajeri

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