Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di essere pronti a difendere i propri interessi nazionali in risposta alle azioni dell’Iran. Il ministro Alhajeri ha annunciato che, al momento, si limitano a una posizione difensiva, senza intraprendere azioni offensive. La notizia arriva mentre le tensioni tra i due paesi continuano a suscitare attenzione nella regione.

Trieste – Gli Emirati Arabi Uniti denunciano l’aggressione iraniana ma mantengono, per ora, una postura difensiva. Allo stesso tempo rivendicano il diritto di reagire qualora lo ritengano necessario per la propria sicurezza nazionale. È il messaggio che arriva da Saeed Alhajeri, ministro di Stato presso il ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti, che parla con la stampa da Trieste, a margine dell’evento organizzato dalla Farnesina “Imec Corridoio Indo-Mediterraneo. Opportunità per le imprese”. Commentando la guerra in corso in Medio Oriente, che oggi ha toccato un nuovo apice con l’annuncio dell’uccisione di Ali Larijani (l’influente leader del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano e capo della struttura dei Basij), Alhajeri ha denunciato l’intensità degli attacchi ricevuti dal suo Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Gli Emirati pronti a difendere l’interesse nazionale contro l’Iran. Parla il ministro Alhajeri

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