Gli anziani della Rsa Beato de Tschiderer accolgono il sindaco Franco Ianeselli
Gli anziani della RSA Beato de Tschiderer di Trento hanno ricevuto il sindaco Franco Ianeselli in occasione di un incontro organizzato dai responsabili della struttura. L’obiettivo dell’evento era mostrare le iniziative messe in atto dal personale per favorire l’interazione degli ospiti con la comunità locale. Durante la visita, gli anziani hanno partecipato a diverse attività proposte, mentre il sindaco ha ascoltato le testimonianze e ha visto da vicino le iniziative in corso.
Gli anziani della RSA Beato de Tschiderer di Trento hanno accolto il sindaco Franco Ianeselli, invitato dai vertici della struttura per la presentazione delle attività pensate dal personale della struttura per dare la possibilità agli ospiti di interagire con la comunità.Gli ospiti sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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