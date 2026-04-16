Dai matrimoni alle Rsa | ecco come nel Comasco i fiori scartati diventano cura e gentilezza per gli anziani

Nel Comasco, alcuni fiori destinati a essere scartati vengono recuperati e riutilizzati nelle residenze per anziani e nelle strutture di assistenza. Questi fiori, che altrimenti sarebbero stati eliminati, vengono ora impiegati come parte di attività di cura e di interazione con gli anziani ospitati. La pratica coinvolge anche i matrimoni, dove i fiori usati vengono successivamente destinati alle residenze assistenziali.