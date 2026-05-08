Concerti a sorpresa pet teraphy e clownterapia in Rsa | Così gli anziani sono più felici
In una residenza per anziani della Brianza lecchese sono state avviate diverse attività per migliorare il benessere degli ospiti. La proposta include concerti improvvisi, pet therapy e clownterapia, oltre a laboratori di artigianato, ricamo e musica al risveglio. Queste iniziative puntano a coinvolgere gli anziani attraverso attività che stimolano le passioni e favoriscono un ambiente più vivace e sereno all’interno della struttura.
Musica al risveglio, pet teraphy, laboratori di artigianato, arte del ricamo, clowneria. Sono gli ingredienti principali dell'originale programmazione di iniziative proposta all'interno di una casa di riposo della Brianza lecchese per coinvolgere al meglio gli anziani, valorizzando passioni e.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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