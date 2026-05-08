Concerti a sorpresa pet teraphy e clownterapia in Rsa | Così gli anziani sono più felici

In una residenza per anziani della Brianza lecchese sono state avviate diverse attività per migliorare il benessere degli ospiti. La proposta include concerti improvvisi, pet therapy e clownterapia, oltre a laboratori di artigianato, ricamo e musica al risveglio. Queste iniziative puntano a coinvolgere gli anziani attraverso attività che stimolano le passioni e favoriscono un ambiente più vivace e sereno all’interno della struttura.

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