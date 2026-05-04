A Ancona, è stata annunciata una nuova collaborazione tra le forze dell’ordine e le associazioni dedicate alla tutela degli animali, con l’obiettivo di rafforzare le azioni di protezione e la repressione dei reati nei loro confronti. La legge Brambilla introduce modifiche alle procedure penali e amplia i poteri dei Carabinieri Forestali, che ora possono intervenire con maggiori strumenti nelle situazioni di maltrattamento e abbandono degli animali.

? Cosa scoprirai Come cambiano le indagini penali dopo la nuova legge Brambilla?. Quali nuovi poteri hanno i Carabinieri Forestali nella tutela animale?. Perché la sensorialità degli animali modifica le procedure dei magistrati?. Chi guiderà il confronto tecnico tra magistratura e forze dell'ordine?.? In Breve Evento martedì 12 maggio 2026 presso la sala consiliare di Largo XXIV Maggio 1.. Marisa Aquila e Roberta Poscente coordinano il dibattito tecnico tra magistrati e forze dell'ordine.. Paolo Gubinelli e Claudia Matera analizzano la legge 822025 e l'operatività del NIPAAF.. Riforma costituzionale 2022 e legge Brambilla impongono nuovi protocolli investigativi e veterinari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, nuovi diritti per gli animali: Lav e Carabinieri insieme

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