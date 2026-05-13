Salone del Libro di Torino 2026 | gadget ospiti e caccia alle promo tra gli stand
Dal 14 al 18 maggio si svolgerà al Lingotto Fiere di Torino il Salone Internazionale del Libro 2026, che quest’anno propone un’edizione dedicata all’immaginazione, alla cultura pop e alla community. Durante i quattro giorni, i visitatori potranno scoprire gadget, partecipare a incontri con ospiti e cercare offerte promozionali tra gli stand. La manifestazione torna dopo un’interruzione, offrendo un calendario ricco di iniziative e novità.
Dal 14 al 18 maggio il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 torna al Lingotto Fiere con un’edizione che punta forte su immaginazione, cultura pop e community. Il tema scelto per quest’anno è Il mondo salvato dai ragazzini, omaggio a Elsa Morante e alla capacità delle nuove generazioni di reinventare il futuro. Per i lettori nerd, però, il Salone è molto più di una semplice fiera editoriale: è il posto dove trovare edizioni speciali, gadget esclusivi, incontri con autori amatissimi e quelle offerte che fanno vacillare il budget dopo appena due padiglioni. Gli autori e gli ospiti più attesi. Anche quest’anno il Salone porterà a Torino centinaia di autori italiani e internazionali, con oltre 2.🔗 Leggi su Nerdpool.it
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