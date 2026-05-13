Dal 14 al 18 maggio si svolgerà al Lingotto Fiere di Torino il Salone Internazionale del Libro 2026, che quest’anno propone un’edizione dedicata all’immaginazione, alla cultura pop e alla community. Durante i quattro giorni, i visitatori potranno scoprire gadget, partecipare a incontri con ospiti e cercare offerte promozionali tra gli stand. La manifestazione torna dopo un’interruzione, offrendo un calendario ricco di iniziative e novità.

Dal 14 al 18 maggio il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 torna al Lingotto Fiere con un’edizione che punta forte su immaginazione, cultura pop e community. Il tema scelto per quest’anno è Il mondo salvato dai ragazzini, omaggio a Elsa Morante e alla capacità delle nuove generazioni di reinventare il futuro. Per i lettori nerd, però, il Salone è molto più di una semplice fiera editoriale: è il posto dove trovare edizioni speciali, gadget esclusivi, incontri con autori amatissimi e quelle offerte che fanno vacillare il budget dopo appena due padiglioni. Gli autori e gli ospiti più attesi. Anche quest’anno il Salone porterà a Torino centinaia di autori italiani e internazionali, con oltre 2.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Salone del Libro di Torino 2026: gadget, ospiti e caccia alle promo tra gli stand

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