Molestie su pallavoliste tra i 13 e i 16 anni a Varese | chiesti oltre 12 anni di carcere per il coach

In un procedimento giudiziario a Varese, la pubblica accusa ha richiesto una pena di 12 anni e 10 mesi di carcere per un allenatore di pallavolo. L'uomo è accusato di aver molestato e abusato sessualmente alcune giocatrici minorenni appartenenti alla squadra che dirigeva. Le accuse riguardano comportamenti che sarebbero avvenuti tra i 13 e i 16 anni delle ragazze coinvolte.

La pm di Varese ha chiesto una condanna a 12 anni e 10 mesi per l'allenatore di pallavolo accusato di molestie sessuali e abusi su alcune giocatrici minorenni della squadra di volley che allenava. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Varese, molestie e palpeggiamenti alle giocatrici minorenni: chiesti oltre 12 anni per l’allenatore di volleyVarese, 31 marzo 2026 – Il pm di Varese ha chiesto una condanna a 12 anni e 10 mesi per un coach 55enne accusato di molestie e abusi su alcune... Madre narcotizza figlio: chiesti 16 anni di carcereUna madre di 40 anni, operatrice sanitaria a Latina, rischia sedici anni di reclusione per aver narcotizzato e violentato il proprio figlio...