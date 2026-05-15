Giusy Ferreri brevetta la sua voce contro l’AI l'avvocato Tozzi | Utile soprattutto per gli eredi
Giusy Ferreri ha depositato il suo timbro vocale come marchio presso l'EUIPO, una mossa che potrebbe aprire nuovi scenari nel settore musicale e legale. La decisione nasce dalla volontà di tutelare la propria voce contro l'uso da parte dell'intelligenza artificiale, anche dopo la morte dell’artista. L'avvocato Ferdinando Tozzi ha commentato la questione, sottolineando come questa tutela possa essere particolarmente utile per gli eredi e per chi si occupa di diritti digitali.
Il caso di Giusy Ferreri, che ha deciso di brevettare il proprio timbro vocale come marchio sonoro presso l'EUIPO, potrebbe fare scuola: l'avvocato Ferdinando Tozzi fa chiarezza sui pericoli dell'AI e sull'utilizzo della voce post-mortem. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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