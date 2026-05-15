Giuseppe Martinelli commenta il dominio di Vingegaard al Giro d’Italia

Durante la settima tappa del Giro d’Italia 2026, sul percorso del Blockhaus, Jonas Vingegaard ha raggiunto la vetta per primo, conquistando la vittoria in salita. Giuseppe Martinelli ha commentato il risultato, sottolineando la prestazione del ciclista. La tappa si è conclusa con il corridore danese che ha mostrato una fuga in solitaria, lasciando gli avversari a distanza. Il percorso ha presentato tratti particolarmente impegnativi, con pendenze elevate e lunghezze significative.

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Il primo grande arrivo in salita del Giro d’Italia 2026 non ha deluso le aspettative: sul durissimo Blockhaus è arrivata la firma di Jonas Vingegaard, protagonista assoluto della settima tappa della Corsa Rosa. Nel nuovo episodio di Bike Today, Gian Luca Giardini analizza la tappa insieme a un ospite speciale: Giuseppe Martinelli. Focus sulla straordinaria prestazione del campione danese, capace di attaccare nel momento decisivo e staccare tutti i rivali diretti in classifica generale. Alle sue spalle resiste soltanto Felix Gall, mentre Giulio Pellizzari vive una giornata complicata e perde terreno prezioso. La Maglia Rosa resta invece sulle spalle di Eulalio dopo una tappa spettacolare che potrebbe già indirizzare il Giro d’Italia 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giuseppe Martinelli commenta il dominio di Vingegaard al Giro d’Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giuseppe Martinelli commenta il dominio di Vingegaard al Giro d’Italia Sullo stesso argomento Giro d’Italia, Vingegaard domina il Blockhaus: vittoria e segnale al gruppoLa prima tappa da bollino rosso del Giro d’Italia 2026 lancia un segnale chiaro: Jonas Vingegaard è pronto a prendersi la corsa. Vingegaard si avvicina al Giro vincendo: dopo la Parigi-Nizza, suo anche il Giro di CatalognaJonas Vingegaard ha vinto il Giro di Catalogna, la più antica corsa a tappe spagnola visto che si tratta dell'edizione 105. Un @giroditalia senza alcuni big, ma con un padrone annunciato: @VingegaardJonas. Sarà davvero tutto così semplice per il leader del @vismaleaseabike? Giuseppe Martinelli legge la corsa in anticipo e apre scenari meno scontati... #ciclismo #cycling #bici x.com [MilanVibes] Giuseppe Riso: Galliani mi ha dato la Champions League 2007 per una notte. Tevez voleva giocare per l'AC Milan. reddit Giuseppe Martinelli commenta il dominio di Vingegaard al Giro d’ItaliaIl primo grande arrivo in salita del Giro d’Italia 2026 non ha deluso le aspettative: sul durissimo Blockhaus è arrivata la firma di Jonas Vingegaard, ... oasport.it