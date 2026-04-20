Nuovi assistenti infermieri e Oss specializzati? Arriva il no secco dei sindacati | Figure non riconosciute

Nella recente riunione della Commissione regionale, è stata avanzata la proposta di avviare percorsi formativi per creare nuove figure di Oss specializzato e assistente infermiere in Puglia. Tuttavia, questa proposta ha ricevuto un secco rifiuto da parte della Federazione Migep - Stati, che ha sottolineato come queste figure non siano riconosciute ufficialmente. La discussione si inserisce nel dibattito sulle qualifiche e sui percorsi formativi nel settore sanitario regionale.

La richiesta, avanzata nei giorni scorsi nel corso della seduta della Commissione VI del Consiglio regionale, di valutare in Puglia l'avvio di percorsi formativi per le nuove figure di Oss specializzato e assistente infermiere, fa registrare l'intervento contrario della Federazione Migep - Stati.🔗 Leggi su Baritoday.it

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