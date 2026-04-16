Nuovi Oss specializzati e assistenti infermieri la Regione acceleri sull' iter per l' avvio della formazione

Un recente appello chiede alla Regione di accelerare i processi di avvio della formazione per gli operatori socio sanitari specializzati e gli assistenti infermieri. L’obiettivo è potenziare i percorsi formativi di queste figure professionali e garantire che possano essere operative nelle strutture del territorio. La richiesta si concentra sulla necessità di velocizzare i passaggi burocratici e organizzativi per avviare i corsi di formazione.

Facilitare il potenziamento dei percorsi formativi per operatore socio sanitario specializzato e assistente infermiere, e assicurare l'effettiva operatività di queste figure professionali nelle strutture socio-sanitarie del territorio. E' stato questo il tema al centro della riunione odierna.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate TFA sostegno Indire in fase di avvio, 30mila nuovi specializzati: dall’Infanzia alla secondaria di II grado. I numeriOltre 18 mila docenti di sostegno hanno conseguito la specializzazione attraverso i nuovi percorsi attivati dal Ministero dell’Istruzione e del... La rete dell’emergenza. Medici, infermieri e oss. Aumentano le indennitàStipendi più alti per medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici, per le professioni sanitarie e gli autisti soccorritori che operano nei... Panoramica sull’argomento Si parla di: 1.000 oss dimenticati dalla regione. L'affondo della sindaca: Graduatoria ferma, così si lede la dignità; Concorso TFA Sostegno 2026: quando uscirà e cosa sappiamo sul XI Ciclo atteso entro giugno da oltre 30mila posti.