Domani l’Assemblea Capitolina valuterà la fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio di Pietralata a Roma. Dopo aver ricevuto l’ok dalla Giunta e dalle Commissioni, il progetto passa ora alla discussione finale da parte dei consiglieri comunali. La decisione rappresenta un passaggio cruciale per l’avvio dei lavori e la realizzazione dell’impianto.

Un altro passo avanti, un altro step verso il via. Domani 13 marzo, infatti, è una giornata di quelle che pesano – e anche molto - per il futuro della Roma. Se dalle parti dell’Eur alle ore 12 verrà presentato l’accordo di 3 anni (e mezzo) con il nuovo main sponsor (Eurobet.live) che dovrebbe portare nelle casse del club una cifra molto vicina ai 50 milioni di euro, a quell’ora probabilmente in Campidoglio si sarà già dato l’okay definitivo al PFTE (Progetto di fattibilità tecnico economica) per il nuovo stadio di Pietralata. Un passaggio ovviamente fondamentale anche questo, con il progetto che dopo l’esame positivo di Giunta e Commissioni adesso andrà al vaglio finale dell’Assemblea Capitolina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, nuovo stadio di Pietralata: domani l'ok alla fattibilità tecnico economica?

Nuovo stadio della Roma: consegnato il progetto di fattibilità a PietralataAGI - Arriva a compimento un passaggio fondamentale, atteso da mesi e segnato da rinvii, nel percorso verso il nuovo stadio della Roma a Pietralata.

Stadio Roma, il club consegna il progetto fattibilità tecnico-economicaL'As Roma, in una nota, "comunica con grande soddisfazione di aver consegnato oggi, 23 dicembre 2025, il Pfte (progetto di fattibilità...

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata si scontra con la storia

