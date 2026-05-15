Giunta a Brindisi la nave mitragliata durante salvataggio in mare di persone in difficoltà
Alle 10 di questa mattina, venerdì 15 maggio, la nave Sea Watch 5 è arrivata a Brindisi. La nave, gestita dall’omonima ONG, era impegnata nel salvataggio di 154 persone tra l’11 e il 12 maggio in acque internazionali davanti alla Libia. Durante le operazioni, la nave è stata colpita da spari con armi da fuoco. Le persone salvate erano a bordo di un barcone in vetroresina.
BRINDISI - È giunta a Brindisi attorno alle 10 di oggi oggi, venerdì 15 maggio, la nave Sea Watch 5 della omonima Ong che tra l'11 e il 12 maggio scorsi ha messo in salvo 154 persone che viaggiavano in acque internazionali davanti alla Libia, a bordo di un barcone in vetroresina. Tra i naufraghi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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