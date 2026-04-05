Durante le operazioni di salvataggio di un pilota statunitense abbattuto in Iran, sono stati condotti attacchi da parte di forze israeliane e americane nel sud-ovest del paese. Quattro persone sono state uccise negli attacchi, che si sono verificati mentre si cercava di recuperare il membro dell’equipaggio di un caccia F-15 abbattuto dall’esercito iraniano. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Almeno cinque persone sono rimaste uccise negli attacchi israelo-americani nel sud-ovest dell’ Iran, durante le operazioni di soccorso per trarre in salvo il membro dell’equipaggio statunitense del caccia F-15, abbattuto dall’esercito iraniano. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Tasnim, affiliata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Il governatore delle province montuose di Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad ha dichiarato che tutte e cinque le persone sono state uccise in seguito a un attacco nella zona delle “Montagne Nere” di Kohgiluyeh. Entrambi i membri dell’equipaggio del caccia F-15 abbattuto sono stati ora tratti in salvo. Il presidente Donald Trump ha affermato che nessun cittadino statunitense avrebbe perso la vita o riportato ferite nella missione di soccorso, sulla quale, al momento, si conoscono ancora pochi dettagli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Almeno cinque persone sono rimaste uccise negli attacchi israelo-americani durante le operazioni di salvataggio del pilota statunitense in Iran

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