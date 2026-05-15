Giulio Pellizzari paga la troppa generosità Un errore tattico che fa male e una lezione da imparare
Durante la settima tappa del Giro d’Italia, Giulio Pellizzari ha commesso un errore tattico che ha avuto conseguenze sul suo risultato finale. La sua generosità ha portato a una decisione che si è rivelata sbagliata, causando un danno diretto alla sua performance. È un episodio che si inserisce in un contesto di competizione intensa, dove ogni mossa può determinare l’esito della gara. Pellizzari ha imparato una lezione importante sul campo, come spesso succede nelle corse di ciclismo.
Sbagliando si impara, uno degli adagi più pronunciati nella storia dell’umanità e che calza a pennello per Giulio Pellizzari al termine della settima tappa del Giro d’Italia. Il giovane talento marchigiano credeva e pensava di essere un po’ più vicino al danese Jonas Vingegaard in termini di resa in montagna: veniva dal trionfo nella generale del Tour of the Alps, aveva replicato in maniera brillante su un’asperità nella seconda frazione in Bulgaria e sembrava essere in ottima forma fisica. Non ha peccato di superbia o di hybris, ma semplicemente il 22enne sperava di poter tenere più a lungo la ruota del fuoriclasse danese sulla prima vera asperità della Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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